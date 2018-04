El gol volvió a la florida

Emanuel Herrera, de 30 años, es el delantero que Sporting Cristal esperaba desde que se retiró Luis Bonnet. Quince goles en 11 partidos hablan de un nivel de efectividad y contundencia superlativo. Este Cristal 2018 del chileno Mario Salas elabora bien sus ataques, tiene diseñado claramente su plan de juego y descansa tranquilo en la espalda de este tremendo goleador.

De divisiones menores en Rosario Central, pasó inadvertido por Argentina y recién en Chile, cuando firmó por Unión Española, es que se destapó. Fue comprado por Montpellier, para jugar la Champions League, en 3.5 millones de dólares. La responsabilidad de reemplazar a Olivier Giroud era grande. Previo a este presente celeste pasó por Tigres de México, Emelec, Melgar y Lobos Buap. La Florida parece ser su nuevo lugar en el mundo, ese que necesita todo nueve, donde se siente feliz, cómodo y es determinante.

No es usual el nivel de efectividad que está teniendo. No falla muchos goles. Tiene los movimientos justos de desmarque, no sale demasiado del área y remata con ambas piernas en primera y sin dudar.

La sociedad con Gabriel Costa está cada vez más aceitada. Ha hecho todo tipo de goles. Desde fuera del área, llegando por el primer o segundo palo, de penal, de cabeza. Tiene todos los registros necesarios para un goleador y una potencia física que le permite desequilibrar en el torneo peruano.

Cristal goleó a Alianza 3-0, después de 22 años. Fue superior desde el inicio y tuvo una gran noche en lo colectivo y lo individual. Salas ha recuperado a Revoredo, Cazulo, Céspedes, Ballón y Costa. Es el mejor equipo del Torneo de Verano, pero si el sábado el nueve no jugaba para los celestes, el partido probablemente terminaba 0-0.