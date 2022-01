En las últimas semanas le hice una pregunta a varias personas: “¿qué políticos te parecen los más decentes, éticos y referentes para guiarnos en estos complejos tiempos?”. Las respuestas fueron categóricas: “Es una pregunta complicada”, “Uff qué pregunta. Políticos… caramba”, “Decentes, éticos y referentes... ninguno”, “Pásame la lista cuando la tengas, no se me ocurre”. De los nombres que sí me dieron y que tuvieron más de una mención, solo los llego a contar con los dedos de mi mano. Y es que no confiamos en nuestra clase política. Solo el 7% de peruanos confía en los partidos políticos, según Latinobarómetro. Y como si padecieran de ceguera y sordera, los políticos se esfuerzan por empeorar su desempeño traicionando sus propias promesas y banderas.

Castillo promete trabajar por el pueblo, pero promueve contrarreformas en educación, ambiente y transportes en beneficio de minorías organizadas y en contra de las mayorías.

López Aliaga denuncia que el gobierno está destruyendo el país, pero sus palabras sin empatía ni liderazgo destruyen honras, dignidad y diversidad.

De Soto promueve la formalidad como solución omnipotente de nuestros dramas, pero su llegada, estadía y partida de Avanza País califican como de la mayor informalidad política.

Fujimori promete un comportamiento democrático y constructivo (2016) y la no promoción de la vacancia en caso de que perdiera (2021), las cuales fueron rápidamente incumplidas.

Acuña promete ser un demócrata, pero sus palabras se derrumban frente a su accionar legal reciente en contra de la libertad de expresión y prensa.

Mendoza promete liderar una izquierda democrática, pero como aliada del gobierno se deshizo de casi todas sus banderas progresistas para ser cómplice del extremismo y la barbarie.

Forsyth promete renovar la política, pero cae en la “mismocracia” al cambiar de camiseta política para cada partido electoral.

Somos ciudadanos huérfanos de cuidadores políticos que nos escuchen, representen y lideren. Quizás debemos reconocer que existen otros padres y madres de la patria. Aquellos que sí hacen patria cuidando, articulando y emprendiendo plataformas, movimientos, organizaciones y comunidades en cada rincón del país trayendo progreso y bienestar. De los nombres que vienen a mi cuando pienso en ellos, me faltarían muchísimas manos para contarlos.

