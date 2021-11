La política últimamente trae de cabeza a los ciudadanos, es como si los políticos no se dieran cuenta de que cada movimiento que hacen genera una consecuencia, y no solo para ellos sino para la población, y casi siempre en las economías de los hogares. Hogares donde se encuentran los adultos y muchas veces también niños que solo viven pensando que lo que tienen es porque así tiene que ser; por ende, para qué preocuparse si alguien (adulto/a) será quien siempre solucione. El asunto es que los adultos, cual niños, están esperando las mejores acciones por parte de sus gobernantes, gobernantes que hasta la fecha solo nos han dado cada sorpresa que, la verdad, asusta, por no decir otra cosa.

Todo lo mencionado se suma a las secuelas de la pandemia, como el desempleo; muchos perdieron su trabajo y otros vieron oportunidades bajo las circunstancias en las que vivimos y también decidieron emprender. Algunos conscientes de lo que significa emprender y otros solo motivados por la idea. Empezaron a emprender desde la pandemia en rubros como comida, abarrotes, calzado, ropa. Estos principalmente. Y, según encuestas, desde que se inició la pandemia a la fecha, el 20% de los que emprendieron tomaron como gran soporte a las redes sociales.

Entonces, si tienes dándote vueltas la inquietud de emprender, y basándome en mi experiencia en negocios, responde estas breves preguntas. Verás que hay mucho que pensar y de paso reduces el riesgo al lanzarte a la piscina:

1.¿Cuál es la idea que tienes? ¿Cubrirá alguna necesidad o solo es un gusto tuyo? Acá tenemos que ser crudamente sinceros con nosotros mismos. A menos que no quieras un negocio, sino un hobbie.

2. ¿Quiénes serían tus clientes? ¿A quiénes vas a dirigir tu solución? ¿Realmente necesitan tu producto o servicio? Trata de ser puntual, evita responder: a todas las personas. Mientras más específico seas, mucho mejor.

3. ¿Ese negocio ya existe? ¿Quiénes lo tienen? ¿Cómo les va? ¿Ya los viste en redes sociales?

4. ¿En qué te diferenciarás tú luego de haber visto a tu competencia? Recuerda, no vale copiarse, pero sí mejorar, innovar, inspirarte mucho más y agregar mucho valor.

5. ¿Cuánto te cuesta elaborar el producto o brindar el servicio? Haz una lista de todo, lo más detallada posible.

6. ¿Por qué medios hablarás o mostrarás tus servicios o productos? ¿Necesitas Facebook o quizás no? ¿Twitter, Instagram? Eso depende también del punto 2.

7. Y para hacer breve esta lista, recuerda probar y medir, probar y medir; solo así sabrás qué funciona, qué puede mejorar, qué puede descartarse.

Si ya lo decidiste, bienvenido/a al mundo emprendedor, lleno de retos y desafíos constantes, pero cuando se quiere, todo se puede, y hasta en medio de las crisis. Ve y prospera. Nos vemos en @dalireyes.prospera