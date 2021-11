-Mejor que Martín Tanaka no se meta a escribir sobre la caviarada en EC si opta por obviar elementos básicos de este sector político, como la importancia de García Sayán, Mohme, Clara Elvira Ospina, la PUCP o el IDL y otras ONGs (IEP, Transparencia, etc) en su actuación política. Tampoco si no dice cómo esa “argolla” ha capturado vastos sectores del Estado, del que medran como funcionarios y consultores. Si Tanaka no quiere pisar los callos de sus amigos, entonces que ni toque el tema. ¡Menos dos veces!

-Algunas preguntas… ¿Cómo Patty del Río y otros pueden llamar “usurpador” a Merino si fue elegido legalmente por el Congreso con 105 votos? Y entonces, ¿por qué no le dicen también “usurpador” a su sucesor Sagasti, elegido por ese mismo Congreso? ¿Uds. creen que Mohme, Patty, la caviarada y otros hubieran hecho tanto roche en esos días si el Congreso hubiera elegido primero a Sagasti en lugar de Merino? ¿Se creen de verdad ese cuento de que mucha gente salió a protestar no por Vizcarra sino por “civismo”? ¿No creen que esas protestas alcanzaron en gran medida esa tremenda intensidad gracias a la complicidad de la TV y la radio, que las transmitían 24/7, metiendo carbón y alentándolas? ¿Acaso la honesta, leal y sincera Meche Aráoz no hubiera sido mejor presidenta que el corrupto, mentiroso y traidor de Vizcarra? ¿Creen que Meche Aráoz se hubiera vacunado a escondidas como el miserable de Vizcarra? ¿Creen de verdad que un corrupto, mentiroso e inepto como Vizcarra merecía seguir siendo presidente? ¿Acaso la misma Patty no contaba en un audio que el fiscal Vela le había dicho que Vizcarra peor no podía ser? ¿Quién es el “idiota” entonces aquí, para acudir al término empleado por la misma Patty en su columna, nosotros los críticos o ellos los apologistas de marchas desorientadas a favor de Vizcarra (aunque lo nieguen) y en contra de la legalidad?

