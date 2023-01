Hace solo una semana pedíamos aquí que la FPF actúe con mayor sensatez, objetividad e imparcialidad, para salir del túnel oscuro al cual ellos mismos habían llevado a la Primera División del fútbol peruano. Esto, en la pelea por los derechos de transmisión de los partidos por televisión de los equipos de la Liga 1, donde ocho de ellos se revelaron ante lo que consideraron una injusticia y anunciaron su no participación si no los dejaban trabajar con la casa transmisora con la cual habían contratado.

Ha habido conferencias de prensa de por medio, comunicados y mensajes de un lado y otro, pero de avance en la solución del conflicto, muy poco. Así se encuentra el fútbol nuestro de cada día a tres días de la fecha anunciada para el inicio del torneo 2023, que no ha comenzado y ya arrastra una semana de retraso. Conociendo que este año se inician las Eliminatorias para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, no habría mucho tiempo que perder. Pero, bueno, ese tema de atrasos, postergaciones y reprogramaciones ya es tema recurrente en casi todos los años. Que no suene a consuelo, pero ya estamos casi condenados a estas malas prácticas.

De comenzar la Liga 1 este fin de semana, se anuncia que sería con la fecha 2, postergando y reprogramando la fecha 1. ¿No les dije? ¡Llovido sobre mojado! Como para no perder la costumbre. Más voluntad y criterio deberían ser la receta para la vuelta y administración del fútbol nacional.

Y en esta segunda fecha destacan algunos choques que podrían ser muy interesantes: Alianza Lima, reciente bicampeón, que reforzó mucho su plantel y buscará sus tres primeros puntos con su dream team 2023 (¿hará soñar en el torneo local?) vs. Municipal (un histórico venido a menos); Melgar (que se quiere acostumbrar a pelear el título) vs. Garcilaso (un tradicional del Cusco y último campeón ascendido directamente de la Copa Perú); Cantolao vs. Boys (representando el nuevo clásico porteño); Unión Comercio (ascendido de la Liga 2) vs. Cristal (otro conjunto que se preparó para pelear arriba); y Alianza Atlético vs. Universitario (que esta vez intentará cortar la sequía de casi 10 años sin ser campeón nacional).

Es de esperarse, por fin, que el ente organizador del fútbol peruano trabaje como tal y pueda llegar a acuerdos con los clubes en bien de los intereses de todos los involucrados.