La selección nacional venció en partido amistoso a Nueva Zelanda y así va quedando lista para el trascendental encuentro que sostendrá este lunes, cuando juegue su última opción para clasificar al Mundial Qatar 2022.

Solo faltan seis días para saber si el esfuerzo dio sus frutos, para conocer si después de haber recorrido el accidentadocamino de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú alcanza su segunda participación consecutiva a una cita mundialista.Desde la una de la tarde de este esperado lunes, cuando se enfrente por el repechaje al rival que le toque -Australia y Emiratos Árabes Unidos definen hoy quien será el rival peruano-, el equipo de todos querrá darle una alegría a su fiel afición.

Concentrados y entrenando en Barcelona desde hace nueve días, con sus veintiocho jugadores convocados, el plantel blanquirrojo espera llegar en óptimas condiciones médicas, físicas y técnicas. Para este tramo final se buscó el choque ante los neozelandeses, que seguro habrá dejado buenas enseñanzas. Perú deberá volver a una de sus mejores expresiones de fútbol: concentrado atrás, seguro y aplicado en la marca; solido mediocampo, con mucho trajín, quite rápido y pase seguro para pasar al ataque; impetuoso arriba,buscando aprovechar las opciones que deberán llegar para rematar y convertir.

En el amistoso de preparación ante Nueva Zelanda, así vimos a Perú: Gallese, seguro y atento a pesar de no haber recibido mucho trabajo de parte de sus rivales; Corzo, regular en la marca y poco en ofensiva; Zambrano, decidido y cumplidor; Callens, sin hacerse problemas y jugando a lo seguro; López, buen proyecto que va creciendo. Adelante,Aquino, con anticipación, quite y entrega; Yotún, con la zurda mágica que debe seguir rematando y persiguiendo el gol; Carrillo, buscando su mejor forma y que ojalá llegue como el desequilibrante de siempre; Peña, trabajador en marca y salida; Cueva, el motor, el que debe hacer las cosas inesperadas y sorprender al rival, el diferente que puede hacer que el seleccionado siempre rinda más. En ataque, bien Lapadula, cuya principal labor es aprovechar las oportunidades, buscar el gol como venga y propiciar el error del rival. A este once podrán ingresar Advincula y Trauco. Los que salgan a la cancha tendrán la responsabilidad de llevar al país a otro Mundial.

Perú ya estuvo en las copas de 1930, 1970, 1978, 1982 y 2008, ahora aspira a sumar su sexta participación en el máximo evento de selecciones. Que este lunes 13 llegue con su dosis de suerte.