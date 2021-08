Cuando faltan dos semanas y dos días para el 2 de setiembre, en que la selección de Ricardo Gareca enfrente en Lima a Uruguay por la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022, no podemos dejar de pensar que existe urgencia por los tres puntos. Es que Perú sigue siendo último a pesar de su reciente cotejo que fue un triunfo de visita ante Ecuador.

Revisando la fría tabla de posiciones, es también preocupante ver la falta de gol del elenco nacional, el segundo menos efectivo, junto a Paraguay, con apenas seis goles en seis partidos, solo delante de Venezuela, que convirtió tres. Y si estos números son de miedo, peor aún es ver que su valla recibió 16 goles, siendo la más batida en esta Eliminatoria Sudamericana.

¿Qué hacer? Esperemos que Gareca lo sepa. Pero ya en la reciente Copa América de Brasil, el once peruano mostró mejoría. Supo arreglárselas sin Guerrero ni Farfán y hasta llegó a un meritorio cuarto lugar al finalizar el torneo. Aquí Gianluca Lapadula reafirmó venir de menos a más y fue la mejor carta de gol, logrando no solo tres conquistas sino que se las arregló para habilitar y hacer convertir a otros. Con el posible regreso de la dupla Guerrero-Farfán, el DT nacional tendrá un abanico más grande para paliar su falta de efectividad en estas Eliminatorias. Carta segura será André Carrillo, uno de los mejores del equipo; igual se espera que Santiago Ormeño sea convocado y con más rodaje comience a sumar en las redes. Otros que deberían continuar si mantienen su nivel son Raziel García, mediocampista de Cienciano, de muy buen servicio y remate al que no le pesa la camiseta; también está el marcador zurdo, Marcos López, de 21 años y de buen rendimiento en la Copa América, que juega en el San José de la liga estadounidense. Lo mismo pasa con Jhilmar Lora, marcador derecho de 20 años, que ya destaca en Cristal. Así, pareciera que hay con qué perfilar un sólido plantel para afrontar lo que resta de las Eliminatorias, con más posibilidades de las conocidas hasta hoy.

Para hacer crecer nuestra primera liga local se necesita de buenos jugadores y buenos refuerzos, que hagan un torneo cada vez más competitivo, no de jugadores limitados que solo algunos empresarios y entrenadores ven con un prisma muy propio. Hace muchos años que por Internet se puede ver, leer e investigar para no darnos con más “sorpresas”.