A pesar de que casi transcurrió un año desde el brote de la pandemia, la situación sigue igual: no hay planificación que valga ni seguridad para que lo establecido se cumpla. Así marchan las cosas en general y en el ámbito deportivo en particular. Es que las competencias, los viajes y los entrenamientos, todo, se vio afectado. Y el pretendido reacomodo no ha sido ni es nada fácil.

Mientras, ayer en el campo de la Videna de la FPF, un puñado de jugadores del torneo local comenzó a entrenar en uno de los llamados microciclos de la selección peruana, grupo al que se sumó Jefferson Farfán, Alexander Callens y Marcos López. La nueva fecha doble por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 se acerca y el elenco peruano debe sumar al menos un triunfo y un empate si quiere salir del fondo de la tabla. Objetivo difícil si tenemos en cuenta que el 25 de marzo visitará en La Paz al seleccionado boliviano, en los 3,577 metros sobre el nivel del mar en que está ubicado el estadio Hernando Siles. Luego, a los cinco días, recibirá en nuestro Estadio Nacional al seleccionado de Venezuela. Quedarse con los seis puntos es el ideal, pero cuatro valen para el objetivo.

El equipo peruano no ha sabido redondear buenas actuaciones en los cuatro primeros cotejos, apenas buenos pasajes de fútbol ante Paraguay, de visita, donde rescató su único punto en la tabla. Luego llegaron las derrotas ante Brasil, Chile y Argentina. Todo esto sin la presencia de Paolo Guerrero, por lesión, quien recién está volviendo a los entrenamientos, y con un Christian Cueva, motor en la creación, en bajo nivel, que hoy se adapta a su nuevo equipo en Arabia Saudita. Perú necesitará de sus mejores elementos y que estos a su vez jueguen a un nivel superlativo para tentar buenos resultados. Si no, las Eliminatorias se comenzarán a poner muy cuesta arriba.

Es preocupante también que el torneo local de la Liga 1 no tenga cuándo comenzar. Primero se programó para el 26 de este mes y ahora se dice que será el 12 de marzo. Peor aún es que la FPF y el IPD mantengan un silencio total. Sin torneo local a la vista no se tendrá la posibilidad de convocar a los mejores del medio a la selección y menos que estén en ritmo de competencia. Los puntos en disputa por la nueva jornada Eliminatoria serán claves para todos, especialmente para los que no tienen más opción que sumar, y si es de a tres, mucho mejor. Finalmente, habrá que esperar que, asimismo, estén dadas las condiciones de bioseguridad.





