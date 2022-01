-El inimputable de Castillo tiene la suerte de que la actual crisis política suscitada por la salida de Guillén del Interior está siendo opacada por el fútbol. Conociendo a mis compatriotas, el 99% debe estar pensando infinitamente más en el próximo partido con Ecuador que incluso en el cambio de premier que se rumora. La caviarada y, en mucho menor medida el aliado mendocismo, está muy irritada por la salida de un incondicional suyo de una cartera tan importante como Interior. Ya estaban llenando el ministerio de su gente para controlarlo, tal como ya tienen Justicia y otros pliegos capturados. Ciertamente, el general PNP Gallardo es indefendible en todo aspecto (aliado de Castillo, manipulador de ascensos, dictador como director) y también debe irse, pero yo no voy a echar una lágrima por la salida de un fiscal mediocre y odiador como Guillén, que tan servilmente firmó esos recientes nombramientos de prefectos senderoides y cerronistas a pedido de Castillo y que no es más que un títere de la caviarada. Es una pena cómo muchos medios terminan haciéndole el juego a los caviares una vez más y ponen a Guillén en un pedestal. Lo que si me llamaría la atención es que Cevallos pase de Salud a PCM, como se rumora, después de haber apoyado a Guillén en unas declaraciones, pero no sería la primera vez que un político se traga sus palabras y probablemente Cevallos hasta sea capaz de tolerar la permanencia del general Gallardo.

-¡Qué tal bronca en Palacio entre el secretario Jaico y varios funcionarios izquierdistas cercanos a la premier! Los segundos han filtrado el uso indebido del auto oficial y la reunión con Repsol a la prensa (y estos le dicen “exclusivas” e “investigación”. ¡Jua,jua,jua!) para bajarse a Jaico.

-No se pudo inscribir el Partido Magisterial de Castillo. O sea, ni esa base política propia tendrá para las elecciones regionales y ediles.