Perú dejó pasar la gran oportunidad de traerse algo de la altura de La Paz. Al menos el empate parecía en el bolsillo, no pasaba grandes apuros ante Bolivia y, además, tenía uno más en el campo por expulsión de un jugador local. Pero, como se repite infinidad de veces, el partido termina cuando el árbitro lo señala. Fue derrota por el marcador mínimo, pero que golpea como una más grande.

Una pelota perdida por Christian Cueva en cancha rival desencadenó en el gol boliviano: contraataque ante una defensa sorprendida y mal parada para el 1-0 de los ‘Verdes’, todo a 7 minutos de terminar el encuentro, cuando ya se hacía sentir mucho más la poca presión de oxígeno en la atmósfera. Así, el marcador no se movería más. Los peruanos tuvieron hasta cuatro opciones claras de gol, pero fueron incapaces de anotar. Y eso la mayoría de veces se termina pagando. Se podrá decir que, si no fuera por el error de Cueva, no se perdía, pero entonces también es válido decir que, si el mismo Cueva no anotaba en el cotejo anterior ante Chile, no se ganaba. En el fútbol son once los que juegan y lo comprobable es que se gana con goles y estos hay que convertirlos, no basta con merecerlos. También es cierto que el seleccionado nacional ha demostrado que no sabe sacar ventaja al quedarse con un jugador más que el rival y eso también pasa factura.

En el cotejo, Ricardo Gareca hizo ingresar a Raziel García y Jefferson Farfán, cambios oportunos, pero algo tardíos, que pudieron aportar más si se hacían al bordear los 15-20 minutos del segundo tiempo. Se estuvo a muy poco de mantener el empate y de hasta conseguir el triunfo.

Durante la fecha triple anterior, disputada en setiembre, de local se empató con Uruguay y se ganó a Venezuela; después, de visita, se cayó frente a Brasil. Esta vez Perú comienza ganando a Chile y ahora la derrota ante Bolivia, solo tres puntos en estos dos recientes choques; queda la visita a Argentina el jueves y, lo menos malo, pensando en la tabla, sería rescatar al menos un punto.

La ‘Blanquirroja’ se juega casi toda su chance ante el equipo capitaneado por Lionel Messi, que encima viene de gustar, ganar y golear frente a Uruguay por 3-0. Perú deberá luchar y plasmar una gran actuación para no irse esta vez con las manos vacías.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR