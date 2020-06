En medio de las discusiones sobre el levantamiento de la cuarentena, no debe perderse de vista, sin embargo, el esencial tema de la vacuna contra el COVID-19, que planteamos antes en este mismo espacio. El Perú no puede dormirse y debe permanecer alerta para cuando los científicos den con la tecla adecuada y puedan compartir con la humanidad la fórmula que nos salvará del virus.

Si entonces Perú21 propuso la formación de un equipo de profesionales que se encargara de investigar y negociar tempranamente con los laboratorios internacionales que más cerca estén de llegar a producirla, para que nuestro país no se quede al final de la cola de compradores cuando esta comience a comercializarse, pues, independientemente del gobierno y desde la empresa privada, este colectivo ya se constituyó. Y lo integran distinguidos profesionales ligados y conocedores de la industria farmacéutica como Antonio Pratto; Raúl Delgado Sayán; un epidemiólogo de trayectoria académica como Luis Suarez Ognio; y Carlos Neuhaus, promotor y empresario, a quien todo el país conoce a través de su impecable labor al frente de la organización de los últimos Juegos Panamericanos.

Por otro lado, no solo se trata de obtener las vacunas cuanto antes, sino de preparar también a las personas que las distribuirán y luego a los profesionales que las aplicarán masivamente, pues las dosis tendrán que llegar a todo el país y nadie ignora los retos que esta tremenda tarea comporta, no solo por nuestra particular geografía sino por los abismos sociales y económicos del Perú, que dificultan cualquier campaña sanitaria, por muy urgente que esta sea. ¿Cómo se transportarán las vacunas adonde no hay cadenas de frío? ¿Cómo y desde cuándo se organizará la compra de equipos de protección y en general toda la tecnología y logística que esta campaña de vacunación requerirá? ¿Cómo evitaremos que surjan negociados para acceder prioritariamente a ella?

De ahí que sea vital, imperativo, que, para empezar, el Gobierno convoque a este ‘Comando Vacuna’ y, mientras continúa la lucha contra la pandemia, paralelamente se vaya avanzando en todo lo que tenga que ver con su adquisición y administración para el bien de todos los peruanos.