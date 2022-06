-Nos reímos ahora de Vizcarra y de sus cuitas conyugales, pero cuidado con no tomar en serio a este villano. Conociendo como conozco al “gallardo pueblo peruano” (como siempre le lisonjeaba el mentiroso de Belaunde), les apuesto que este reptil llega a una segunda vuelta si pudiese postular. Estoy casi seguro de que al “electarado” le importa un bledo que sea corrupto, mentiroso, infiel, traicionero e inepto o que se haya vacunado clandestinamente. Tampoco me sorprendería que una cosa como Lescano pase a una segunda vuelta de darse elecciones. Pero de todas formas vale la pena que se largue Castillo y volver a tirar las cartas, que el Perú no aguanta cinco años con este semianalfabeto y su banda del Choclito.

-Esta señora Eliana Revollar que está provisionalmente ocupando el cargo de defensor del Pueblo ha resultado una activista caviar bastante lenguaraz y protagónica. Le gusta opinar de todo y jugar a ser la conciencia nacional. Y sospecho que está jugando en pared con el sindicato de la DP para tirarse abajo la elección congresal del nuevo DP y así quedarse ella un buen tiempo hasta que le encuentren un sucesor, que ya hemos vivido varios defensores provisionales de largo andar. Así, la caviarada retendría ese puesto. Ojalá elijan pronto a un defensor con carácter para que fumigue de caviares a esa institución.

-¿Por qué va a ser “discriminador” que López Aliaga opine que un ministro debería hablar inglés y no ser un amigote chotano? El rojo entre rojos subdirector de LR Charly Castro se pasa de susceptible o de sobón del Gobierno.

-Votar por George Forsyth para alcalde de Lima es casi igual a haber votado por Castillo para presidente, pues intelectualmente no son tan distintos.

-¿Oigan, huachafos, qué tantas gracias sentimentaloides a Gareca? Es un profesional muy bien remunerado (US$3.7 millones anuales) y que ha hecho correctamente su trabajo. Tampoco es el Mesías o lo hizo gratis.