♫♪El alcalde de La Victoria se va, se va; a Palacio de Gobierno se va, se va♫♪ Pucha, o sea, ya tengo mi jingle, ahora solo me queda hacer un tiktok y soy tendencia. Así acabaré con la delincuencia, me salió en verso sin hacer esfuerzo. Mi experiencia como arquero me tendrá muy alerta para que no me haga goles el equipo de la corrupción. Les prometo entregar mi valla invicta, sin arreglos, sin coimas. Yo saldré a cortar hasta el área grande con los cabezazos de los funcionarios corruptos, lanzaré hasta el mediocampo de una patada a aquellos que quieren apropiarse del dinero del pueblo, haremos que el país tenga futuro, convocaremos a los influencers, los tiktokeros, los youtubers, guerreros y todos los que se sumen a la victoria.