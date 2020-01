La Comisión Permanente del disuelto Congreso –cuya única función es revisar los decretos de urgencia del Ejecutivo– se ha dado el lujo de desembolsar más de 100 millones de soles en gastos de personal solo en el trimestre final del año, ha informado Perú21, una cantidad que algunos expertos ya tildan de despilfarro, pues incluye nuevas contrataciones y sorprendentes asignaciones, por ejemplo, por incomprensibles viajes al exterior del país.

Se suele repetir con periódica insistencia que los peruanos dejamos todo para la última hora. Pero este presunto rasgo de nuestra idiosincrasia, que podría limitarse a integrar el bagaje de las tradiciones peruanas que se le escaparon a Ricardo Palma, deja de tener gracia si lo extrapolamos a las inversiones y gastos del presupuesto público.

Siguiendo una práctica que lleva repitiéndose hace más de una década en buena parte del sector estatal, en el trimestre final del año se gasta el 41% del presupuesto anual y poco más de la mitad de ese porcentaje en diciembre. Además, se ejecutó el 10% del total asignado para el 2019 en los cuatro últimos días del año, como ha reportado El Comercio. Un esprint de aprobaciones, firmas, papeleos, contrataciones, pagos y transferencias que tienen que haber sido realizados a toda velocidad para justificar no solo los presupuestos, sino también para librarse de acusaciones de ineficiencia o evitar recortes para el ejercicio siguiente: los enredos y pretextos de la burocracia pueden ser infinitos.

Pero como en buena cuenta hablamos de 3,214 millones de soles del erario que se han entregado en cuatro días, es para preocuparse, aunque no sea este gobierno el primero que ha incurrido en esta precipitación, y cuyos resultados y objetivos ciertamente deben ser evaluados con detenimiento. Porque no solo la finalización del año empuja a este tipo de aceleraciones, los cambios de mandato en los cargos públicos también generan estas carreras de los últimos días (recordemos, si no, lo ocurrido con los controvertidos apuros por aprobar desembolsos a la hora nona en un hoy notorio hospital de Moquegua).

Urge pues un escrutinio detallado de los fondos que se han movilizado en estos poderes del Estado antes de que se cierren los ejercicios contables del año. No son tiempos los que corren para irse de farra con el dinero del país.