Gascón tiene derecho a tuitear lo que le dé la gana

Lo que está sucediendo con el artista trans Karla Sofía Gascón, protagonista de la película Emilia Pérez, es una muestra de que, aunque está retrocediendo aceleradamente gracias a esta contraola actual de cordura mundial (que los idiotas primarios de la izquierda —valga la redundancia— tildan de “ultraderechista”) y parece que va a felizmente desaparecer, aún vivimos bajo los estertores de esta tiranía nefasta de la cultura fascistoide de la cancelación woke/caviar/progresista. Si se le entrega el premio Óscar a Gascón debe ser sola y exclusivamente por sus méritos artísticos. Ergo, sus posibilidades de ganarlo no deben disminuir por lo que escribió antes en sus tuits (como tampoco deberían laurearla solo porque es trans, que es lo que quería la izquierda por demagogia hasta hace poco). Por libertad de expresión, Gascón tiene derecho a escribir los disparates que le apetezcan y eso no debe mellar un ápice el cómo valoremos su capacidad como artista. Que alguien sea ultracomunista como Vanessa Redgrave, servidora fascista como Leni Riefenstahl, derechista duro como John Wayne o un caviar insoportable como Javier Bardem no debe tener nada que ver con su aporte artístico al cine.

No creo que vaya nunca a ver Emilia Pérez. El tema trans/LGTB/etcétera ya me ha saturado y aburrido demasiado con tanta necedad machacona (ojo que como liberal fui muy pionero en apoyarlos en mis columnas, cuando era tabú y muy mal visto hacerlo. ¡Varios de los despreciables coleguitas oportunistas que apoyaron después tanto a este colectivo, cuando ya era moda, sugirieron entonces que lo hacía por gay, ja,ja! También hasta hice una publicidad a favor de sus derechos con Lúcar), pero este cargamontón y veto a Gascón por sus opiniones me parece absolutamente fascistoide, por ya no llamarlo infantil o imbécil. Como bien zanjó mi autor favorito George Orwell, si algo significa finalmente la libertad de expresión es precisamente poder decirles a los demás lo que no les gusta escuchar...