Gana-Pierde a 2021

Con lo que se sabe, el primer gran ganador de la pasada elección es el presidente Martín Vizcarra, porque la nueva correlación de fuerzas confirma el rechazo del electorado a la prepotencia, el cinismo y los abusos de la previa hegemonía aprofujimorista que él disolvió.

El problema es que la adicción del mandatario a la popularidad y su creciente hubrys –la arrogancia del poder– desembocan en sus desatinos y excesos. El intimidatorio e inexplicado “operativo” contra una periodista de Expreso, la xenófoba creación de un comando policial antiextranjeros y los decretos de urgencia injustificados (tributarios, no urgentes, no económico-financieros) son algunas perlas. Dice el presidente que hay “cero” posibilidades de que postule (inconstitucionalmente) a la reelección en 2021. Pero también dijo que el conspirador Villanueva no sería su premier y que no se reunió con Keiko.

Otro ganador de la elección es Daniel Urresti, aunque tiene el reto de consolidar su hegemonía dentro de su bancada. Sin duda, César Acuña gana también, al igual que su hermano Virgilio, de UPP, con quien podría reconciliarse y hacer sinergias. Gana también Antauro, aunque no consiga ser amnistiado porque se pone en el centro del debate institucionalizado. Gana Acción Popular como marca política en el corto plazo, pero dependerá de quién se imponga como su líder para saber si esa ventaja logra un correlato en las próximas presidenciales. Lo mismo puede decirse del Frepap, con la diferencia de que nadie conoce a sus líderes (¿aún?). Pierden el Apra y el fujimorismo, pero también el Partido Morado, que obtuvo menor representación que la esperada, y termina con un liderazgo (Guzmán) en franca decadencia.