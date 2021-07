La última encuesta de Ipsos Perú refleja cuan mal nos ha golpeado la segunda vuelta: 46% siente preocupación, 31% incertidumbre, 17% temor, 11% tristeza, 10% indiferencia, y apenas un 16% esperanza y 5% alegría. En un país maduro políticamente, la concertación se sentiría como una obligación: 96% de los encuestados lo pide y 54% quiere un gabinete multipartidario, a pesar de la poca confianza que generan los partidos. La gente está harta y quiere esperanza.

En ambos extremos, sin embargo, se apuesta por la polarización, por temores que tienen fundamentos, pero que generan riesgos de profecía autocumplida. Desde la derecha, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y otros grupos y líderes buscan cuestionar y postergar los resultados del proceso electoral por toda vía posible, en algunos casos con planteamientos abiertamente antidemocráticos. Pedro Castillo, por su parte, deshace el esfuerzo de calmar la incertidumbre solicitando la permanencia de Julio Velarde en el BCR, cuando plantea que el 28 de julio pedirá al Congreso que convoque a una Asamblea Constituyente, lo que es inconstitucional, mientras que Perú Libre inicia el proceso de recojo de firmas para la llamada vía “no congresal”. En ambos lados del espectro hay quienes promueven y escalan la confrontación. En cambio, el centro está totalmente vacío en términos de liderazgo, a pesar de que la mayoría de la población lo requiere.

La evidencia demuestra que hasta el momento esta polarización ha desgastado más a Keiko (30% de aprobación) que a Castillo (48%). La desaprobación a Castillo es mayoritaria en niveles socioeconómicos A (65%), B (56%) y C (52%), pero minoritaria en D (43%) y E (38%).

Un contundente 90% considera que Vladimir Cerrón no debería tener ninguna participación en un eventual gobierno de Pedro Castillo, pero se percibe que Cerrón es la persona a la que más escucha Castillo. Respecto a la Constitución, 39% considera que reformarse parcialmente mediante vías constitucionales y no por una Asamblea Constituyente; que sumado a un 22% que no quiere cambio alguno, implicaría que la Asamblea Constituyente es rechazada por 61% y respaldada por un 32%.

El voto por Castillo tiene mucho contenido simbólico: 43% de sus votantes dice que representa el cambio que el país necesita y 24% que entiende a la mayoría de peruanos. Esas demandas de mejora necesitan respuesta pragmática o su frustración la va a aprovechar una retórica populista o extremista, ahora o después. Aritmética electoral básica: los niveles socioeconómicos D y E son 54% de la población, mientras que A y B solo 14%, casi una relación de 4 a 1. Los peruanos más necesitados tienen problemas concretos que necesitan soluciones pragmáticas, rápido.

La Asamblea Constituyente y una crisis por enfrentamiento entre poderes son escenarios no deseables, por muchos motivos. Ojalá 200 años sean suficientes para evitarlos.