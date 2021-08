De no mediar cambio adicional, el gabinete Bellido se presenta hoy en el Congreso para buscar la confianza. En una situación normal, el primer gabinete de un gobierno de estreno no debiera tener problemas para obtenerla. Sin embargo, pese al cambio del cuestionado excanciller, siguen evidenciándose cada vez más cuestionamientos en varios otros ministros –con pasados vínculos con el Movadef y el Conare, brazos políticos de Sendero Luminoso que parecen mantener el ideario ‘Gonzalo’–, incluyendo al propio premier Bellido, quien, pese a sus más recientes afirmaciones no ha podido sacudirse de la investigación por apología al terrorismo y, por supuesto, ni hablar del actual ministro de Trabajo, Iber Maraví.

Queda claro que Pedro Castillo le ha “metido un codazo” a Cerrón, Bermejo, Bellido y compañía con el nombramiento del embajador Óscar Maúrtua de Romaña como nuevo canciller, pese a la gritería de los primeros. Cerrón amenazando al presidente Castillo señalando que “cualquier disidencia es una traición”, Bermejo preguntándose en Twitter si tal designación del diplomático era una broma, y el propio Bellido, advirtiendo a la nueva cabeza de Torre Tagle que todos “deben estar alineados” con los compromisos de campaña de Perú Libre.

En el contrapeso, y fijando posición contraria, Pedro Francke, ministro de Economía (de los rescatables) marcó línea contra los radicales, saludando al nuevo integrante. Es evidente que hay forcejeos, que algo se ha “rasgado” entre los “cerroneros” y el jefe de Estado, pero lo que no podemos descifrar es el tamaño del miedo del gobernante a tomar decisiones hacia el centro, en aras de la gobernabilidad.

La cuestión es si Castillo entendió el mensaje y decidirá los cambios más adelante. Por ahora, a pesar del encontrón, ha preferido dejar a Bellido en el premierato. Un escenario posible es que obtenga la investidura con las justas y que el Congreso defina posteriores interpelaciones y censuras. Hay varios ministros que aplican para impresentables. Ya está bueno de jugar a ser “revolucionario” o protagonizar la “guerra de guerrillas”. Nadie sabe qué pasará hoy en el Congreso con el gabinete fallido de Bellido, pero lo que sí sabemos es que el Perú no merece tanta improvisación ni incertidumbre.