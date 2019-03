El fuhrer del ande

Fatal el salto a la palestra nacional del alcalde provincial de Huancayo, Henry López. Siguiendo los pasos del gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, ha entrado con fuerza en la competencia para punta de lanza de la xenofobia en el ande peruano. Quiere una ciudad libre de venezolanos, así que está preparando una ordenanza para que los negocios de su provincia tengan limitaciones para contratarlos. Pretende que el 80% de los trabajadores de los negocios locales sean de ahí. Esto no solo es inaplicable, sino que es razón suficiente para denunciarlo penalmente por discriminación. No solo estaría excluyendo a extranjeros, sino también a otros peruanos en un país con alta migración interna.

Henry López llegó a la alcaldía provincial de Huancayo con Perú Libre, que llevó en Lima a Belmont, quien durante su fallida campaña disparó contra los venezolanos que huían del desempleo y la desesperación. Por Perú Libre también postuló Vladimir Cerrón, quien, entre otros infortunios, públicamente ha respaldado al indefendible Nicolás Maduro, ha afirmado que su agenda política incluye enfrentar a los “poderes judío-peruanos en las siguientes elecciones generales” y se ha sumado con todo al irracional discurso contra el enfoque de género, intentando aprobar un currículo propio para la región Junín.

¿Por qué la izquierda estrecha lazos con discursos propios del fachismo internacional? La izquierda que pretende ser convocante debería asegurar un deslinde incuestionable con todo lo que no esté ligado a la libertad, la solidaridad y la equidad de género. Las alianzas, por más estratégicas que sean, no pueden significar la renuncia a una serie de ideales. Sería una tragedia que el Bolsonaro peruano termine surgiendo de la izquierda y no de su lugar natural: la derecha bruta y achorada.