-Yo sí creo en aquel dicho de que “la paranoia es tu mejor amiga”. Por eso no descarto que, en el fondo, este gobierno comunista esté colocando a los militares en las calles con el pretexto tan popular de la lucha contra la delincuencia, como un ejercicio de movilización para ir practicando para un futuro golpe de Estado contra el Congreso. Matan dos pájaros de un tiro: subirán ahora en las encuestas y sabrán como tener en el futuro a los militares en las calles limeñas para controlar la situación.

-Es tragicómico que Barranzuela haya dejado Interior por la razón más baladí de cuantas existían para que no sea ministro... Se fue por una farra y no por toda su lamentable mochila.

-Eloy Espinosa-Saldaña afirmó ayer que “un magistrado del TC no puede ser un operador político”. ¡Qué tal caparazón!

-Ya Carlos Paredes–ese expresidente de Petroperú que tuvo que renunciar al cargo por una estupidez (decir lisuras sobre la ministra Alva en una conversación PRIVADA. Sacar eso no fue periodismo sino chisme)– dio la receta mágica para acabar con tanto ataque violento en la Selva contra la petrolera estatal: anunciar su retiro definitivo de Loreto. Si no se calman con eso, pues a proceder a hacerlo. Total, la producción está en mínimos, hay poco y muy pesado crudo, el oleoducto está obsoleto y la exploración petrolera está de retroceso en el mundo. Si antes fue muy difícil atraer petroleras de renombre a nuestra Selva (Occidental fue lo mejorcito que conseguimos), hoy es casi imposible. No hay mucha diferencia ahora en irse si igual las comunidades (que nunca existieron en la Selva. Ese fue un invento del régimen de Velasco) no dejan sacar una gota. Después seguramente los Apus llorarán.

-PD: Este 12 de noviembre vence el plazo para presentar objeciones ante la JNJ para que el juez César San Martín sea ratificado como tal. Si tienen alguna, hagan patria.

