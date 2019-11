Luego de terminar K.O. P.P.K., de Marco Sifuentes, y Mototaxi: Auge y caída de Fuerza Popular, de Víctor Caballero, libros que traen un excelente trabajo de investigación y que invitan a ser leídos en tándem para entender mejor la tormenta que hemos transitado, me quedo con la impresión de que nos hemos acostumbrado demasiado a vivir presos del drama interno de la familia Fujimori.

Vivimos anestesiados ante las rivalidades fraternas de Keiko y Kenji, como si se tratase de Caín y Abel, o Huáscar y Atahualpa. Hemos normalizado sus esfuerzos por repartirse el poder y no autodestruirse en el intento. Su vida, marcada por una tragedia indeseable, se ha convertido en una novela que nos vemos obligados a ver en primera fila porque de ella depende nuestro destino: el reloj de Mamani y sus consecuencias, el indulto de un expresidente, la caída de un gobierno, el presente de lo que fue el partido más poderoso, el futuro del Congreso.

Otra impresión que dejan ambos libros es que la derecha peruana vive atrapada entre el fujimorismo y el liberalismo, de donde pareciera no querer salir. El gobierno de PPK fue derrocado precisamente por no saber cómo zafar de ese entrampamiento, pues él y parte de su entorno no podían creer que el fujimorismo, sus hermanos, le pudiese clavar la daga por la espalda.

Desde 2016, hemos visto el colapso de la clase dominante que, entre idas y venidas, se ha repartido el poder durante los últimos 30 años. Ambos libros retratan con precisión la caída de PPK, el fujimorismo y esa generación política que, a pesar de sus aparentes diferencias, ha dormido más de una vez bajo las mismas sábanas.

Aunque algunos meses tarde, los invito a leer los libros de Sifuentes y Caballero para entender mejor la caída pública y vida secreta de PPK, así como el auge y caída de Fuerza Popular.