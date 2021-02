¡Fuera Salas del JNE!

-Esta revelación hecha ayer por Ricardo Uceda (“El Cambiazo”, LR) amerita la remoción inmediata del presidente del JNE, Jorge Luis Salas, y del miembro Jovián Sanjinez por no dar las garantías mínimas para un proceso limpio e imparcial. Según narra Uceda, el Pleno del JNE había votado primero (3-1) por sacar de carrera a tres candidatos congresales (Talavera del PM, Mollo de APP y Sumerinde de Avanza País) por no haber revelado su participación en distintas empresas (para mí es una tontera que te eliminen por eso en lugar de multarte, pero así de estúpida es la ley y hay que acatarla mientras no se cambie). En esas estaban cuando les cayó un caso igualito, que era de Vizcarra. Inicialmente, el Pleno volvió a votar igual (3-1) y Vizcarra fue también eliminado. Pero a los pocos días, Salas y Sanjínez repentinamente decidieron cambiar su voto para que Vizcarra siga en la brega. Y como eran casos iguales, Talavera, Mollo y Sumerinde también fueron beneficiados. ¿Quieren un mayor ejemplo de parcialidad? Este es el mismo JNE que tan sospechosamente eliminó por tonteras a candidatos presidenciales como Olivera, Cillóniz y Francisco DC, que amputó listas del PPC y el APRA y que está por descalificar a Urresti. Un JNE debe estar por encima de toda suspicacia. ¡Qué se vaya Salas y que participen todos!

-A todos aquellos coleguitas que califican de “miserables” o de “mezquinos” a los que cuestionamos el “show del avioncito” con la llegada aérea de las vacunas habría que recordarles una muy buena frase de Perón: De todas partes se puede regresar, menos del ridículo. En todo caso, prefiero pasar por miserable que por una oficialista huaripolera sobona, saltando dentro de un desfile patético y bananero de barato populismo mediático.

-PD: Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es su víctima; es su cómplice (George Orwell).