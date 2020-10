“Forzay” es caviar puro y duro

-Si hace buen rato que sospechaba que “Forzay” era el candidato caviar y oficialista, eso me ha sido confirmado con esta elección de Patricia Arévalo –mi exjefa de práctica de Literatura en la PUCP hace muchas lunas– como su primera vicepresidenta. Es que probablemente no debe de existir una mujer más caviar que ella en Lima. ¡De verdad! Es como si la PUCP, DGS y todas las ONG se hubieran encarnado en una sola persona. Y, además, es súper vizcarrista: revisen su Twitter nomás para que vean que no miento ni exagero. Junto a su hija (Ximena Ledgard) y su yerno (mi vecinito Augusto Rey), constituyen la Familia Ingalls en versión caviar (solo que no viven todos juntos en la casita de la pradera, sino frente al Golf de San Isidro). Ella tiene todo el derecho de ser caviar y oficialista, pero aquí lo relevante es que “Forzay” queda al desnudo con esta compañera de plancha: votar por él es votar por la caviarada y el vizcarrismo. Y leo que su padre Harold es su principal asesor. Bueno, no es el mejor ejemplo en lo político: pepecista, congresista upepo con Pérez de Cuéllar, toledista caviarón, humalista caviarón y ahora un oportunista afiliado al partido de Lay.

-Este lunes cuestioné la encuesta del IEP-LR por “levantar” tanto en su última encuesta por CELULAR a Verónika Mendoza, pasándola de 1% a 9% y al segundo puesto sin ella mover un dedo. Una posterior encuesta PRESENCIAL de Ipsos le da un 5% y un cuarto puesto, empatado. ¡Eso suena más lógico! Está bien que IEP y LR tengan su corazoncito rojo, pero no se maleen tanto tampoco.

-Como bien preguntó Beto Ortiz ayer en Willax: ¿Por qué los medios no envían a Moquegua a sus reporteros a investigar in situ las andadas vizcarristas?

PD.: El Congreso debe interpelar y censurar YA al premier Martos por sus amenazantes declaraciones golpistas, más inaceptables aun proviniendo de un general en retiro.