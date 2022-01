-Alguna vez tuve la esperanza de que el presente Congreso no sea tan bestia e irresponsable en lo económico como sus predecesores, particularmente esa aberración que fue el breve Parlamento que nos dejó Vizcarra. Mi esperanza resultó fallida, pues ayer han cometido la barbaridad de cargarle una deuda superior a los 42 mil millones de soles al presupuesto nacional, con esa plaga eterna que es el Fonavi. El Fonavi fue una mala idea que un constructor local le trajo desde México (allá se llamaba Fovi) a Morales Bermúdez. El engendro consistía en una contribución compulsiva a un fondo para viviendas. Como el Estado desde Morales hasta Toledo estuvo muy corto de dinero, todos esos gobiernos utilizaron esos fondos para cualquier gasto fiscal. Tampoco es que este tipo de salvajadas populistas hacen que la gente quiera más al Congreso, sino el anterior se hubiera ido amado. No solo ahora el contribuyente tendrá que pagar los US$5,300 millones de deuda por la refinería de Talara sino casi US$10 mil millones más por el Fonavi. Estos congresistas estultos no entienden que plata del Estado = plata de los contribuyentes.

Lamento la muerte de Lucho Castañeda. Si la derecha fuese menos estúpida le habría apoyado con todo para que suceda a García en el 2011, pero prefirieron apostar por ese espejismo llamado PPK. Castañeda era el único de derecha que le hubiera ganado tranquilamente a Humala en la segunda vuelta.

Veo que el inefable congresista Luna quiere imponer prisión efectiva a la difamación. Sin comentarios... Ayer me faltó agregar a los excongresistas Castro y Eguren a la lista de los legisladores que quisieron quitarle la cárcel, tentativa que se frustró por García y Humala.

PD: Mi solidaridad con Pedro Salinas. Ese allanamiento prepotente a su casa y esa acusación disparatada del Ministerio Público son kafkianos. Pero eso pasa Pedro también por no condenar al MP cuando le hacía esas barbaridades a otros.

