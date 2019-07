El FMI y la reforma previsional

La semana pasada, el FMI emitió un informe sobre el sistema previsional del Perú, en el que expresa su preocupación por sus falencias. También se han pronunciado la OECD, el BID y el Banco Mundial. Sus recomendaciones coinciden en elevar la cobertura del sistema incluyendo a independientes y atacando la informalidad, fomentar la frecuencia de aportes, analizar la introducción de cambios paramétricos, como aumentar los aportes y la edad de jubilación, y eliminar el retiro de fondos.

El informe del FMI es contundente al indicar que las pensiones son bajas porque en promedio los trabajadores aportan 4 o 5 veces al año y no cada mes, debido a la informalidad laboral y al desconocimiento sobre la importancia de hacerlo seguido. El problema es peor en los afilados a la ONP, pues se calcula que 60% no recibirá pensión al jubilarse por no haber acumulado 20 años de aportes. El problema es serio y será peor conforme la población envejezca. Y no parece ser un tema prioritario para el Gobierno, Congreso, la población o la prensa.

El Gobierno ha creado una comisión con funcionarios del MEF, la SBS, la ONP y el Ministerio de Trabajo para proponer cambios. Esperemos que esa comisión se concentre en una propuesta de reformas que ataquen los principales problemas y no caiga en el error de hacer otro diagnóstico o preparar “la gran reforma” que solo contribuirá a perder tiempo. Lo que se requiere es voluntad política para enfrentar un tema sensible inmediatamente.