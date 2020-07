-Perú21 tiene toda la razón: es un horror lo sucedido con el oxígeno ofrecido por Southern para Arequipa, ciudad mártir hoy. ¡Dos meses para aceptarlo! El expremier Zeballos debe ser procesado. Otro es el exministro Ugarte, por cuya firma no se podía usar oxígeno menor al 99%. Varias personas deben de haber muerto por la actuación de estos dos.

-Gracias a los cambios hechos a la ley de revocatoria en 2015 por el Congreso humalista, es casi imposible revocar a ese desastre de Cáceres Llica de su puesto en Arequipa. Por culpa de los consejos del nefasto gurú Tuesta (otro endiosado por los medios), se elevaron absurdamente los requisitos (firma del 25% de los electores, recién al tercer año, etc.) y nos fuimos de un extremo a otro.

-¿Pueden creer que el fiscal Pérez haya solicitado suspender a un partido político, a escasos meses de los comicios, sobre la base de una serie de acusaciones febles (los aportes de campaña NO son lavado de activos), sin proceso iniciado y a mucho tiempo aún de una sentencia? Sé que mucha gente odia a FP (se lo han ganado a pulso) y eso perturba su sindéresis, pero eso no les puede impulsar a apañar una barbaridad antidemocrática. Los partidos políticos NO son organizaciones criminales ni pueden serlo. Otra cosa sería que tengan militantes criminales, pero allí ya las responsabilidades son estrictamente individuales. Es peligrosísimo contra la democracia que se permita que el MP y el PJ se pongan a proscribir partidos. Mañana puede ser cualquiera.

Y mucha de la culpa de que se planteen atrocidades como estas es de nuestra prensa, que endiosó a Pérez y Vela. Ayer me daba vergüenza ajena profesional ver la “entrevista” de Chincha al fiscal Pérez. ¡Ni Mávila es tan complaciente! Lo mismo siento cuando reviso pasadas portadas, artículos y entrevistas, tan adulonas con los fiscales (y tan vizcarristas). Qué tiempos…