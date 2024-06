¿Qué espera el fiscal Alcides Chinchay para ordenar abrir (“deslacrar” en la horrenda jerga judicial) el celular de Jaime Villanueva y corroborar así fehacientemente, con pruebas y no dichos, las acusaciones de Villanueva contra el trío Gorriti, Vela y Pérez? El mismísimo Villanueva le acaba de instar a hacerlo, en unas declaraciones a la TV.

El problema es que Chinchay ya “se chupó” antes con Gorriti, pues el berrinche de este y sus espoliques bastó para que no le toquen hasta ahora su sacrosanto celular (en cambio, su aliado Pérez está por abrir el celular de un finado —Alan García— y allí no hay chilla). ¿Qué pasa con nuestro condiscípulo Chinchay? ¿Miedo a Gorriti? ¿Espíritu de cuerpo con Vela y Pérez? ¿Órdenes de arriba? ¡Estos fiscales son implacables con algunos y unos gatitos con otros!

-Marco Sifuentes, con quien tengo una buena relación (a pesar de discrepancias siderales y que él cree cordialmente que estoy demente), me jura y rejura que jamás ha recibido US$104 mil del dulce Percy Medina, el generoso filántropo caviar de los millones de IDEA, y me pide que me rectifique. Creeré en su palabra, a pesar de que “La Encerrona” figura en ese contrato con ese monto, como también en la web de “socios” de IDEA. Me rectifico y pido disculpas entonces. Espero no equivocarme. Es que me parece un escándalo que otros medios de comunicación como Epicentro, Ojo Público, RPP y La República estén recibiendo dinero de terceros para campañas de corte político, sea bueno o malo el concepto final. Encima finalmente NO son fondos privados, sino del Gobierno estadounidense (USAID). Me es más entendible de que suceda con una ONG, pero es inadmisible en un medio de comunicación. Están muy podridos si de verdad creen que eso es correcto.

-La huachafería limeña es deliciosa... Eternos cultores acomplejados del anglicismo innecesario, pomposo y ornamental, ahora a los gerentes generales o directores ejecutivos les dicen “CEO” (por Chief Executive Officer). ¡Fuiiiraa alienados!

