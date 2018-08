Firme en el cambio

Fuerza Popular ha puesto en marcha una estrategia para atacar al gobierno y ayer lo demostró al seguir golpeando la imagen del presidente Martín Vizcarra por tercer día consecutivo. Esta vez fue el titular del Congreso, Daniel Salaverry, quien salió a machacar que el mandatario mintió al haber negado reuniones con representantes de su partido. Incluso, dijo que él mismo tuvo una cita con el entonces vicepresidente el 12 de febrero, cuando ya existía un pedido de vacancia por Pedro Pablo Kuczynski.

El plan de Fuerza Popular para desacreditar a Martín Vizcarra es tan maquiavélico que usan reuniones que protagonizaron ellos mismos para deslegitimarlo. En una entrevista a radio Capital, el 23 de marzo, Salaverry fue consultado sobre si existió un encuentro con Vizcarra antes de la renuncia de PPK y cuando estaba en trámite ante el Congreso el segundo pedido de vacancia. El parlamentario fujimorista respondió entonces que no.

Es decir, cuando Fuerza Popular le daba todo su apoyo a Vizcarra y confiaba en él para una posible sucesión constitucional, Salaverry mintió para no exponer el encuentro y no revelar ante la opinión pública que ellos buscaban a toda costa la salida de Kuczynski. Pero ahora, en tiempos de confrontación y recelos con el presidente porque se atrevió a emprender las reformas que la mayoría fujimorista no impulsó, el legislador revela el pasado sin importar si con ello queda al descubierto su mentira, aunque ayer hizo una interpretación risible de lo dicho. Alegó que en la radio se le preguntó sobre una “comunicación” y no sobre una “reunión”.

La respuesta del presidente no se hizo esperar. En un contundente discurso dado en la heroica ciudad de Tacna, a propósito del 89° aniversario de la reincorporación de esta región a suelo patrio, el jefe de Estado aseguró que no lo van a “doblegar” y que seguirá luchando contra “los políticos corruptos”. “Si no combatimos la corrupción, no vamos a desarrollarnos (…) yo estaré a la cabeza en ese cambio, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”, enfatizó. Esperemos que la pulseada de poder del que hace gala el fujimorismo no paralice las reformas que necesita el país.