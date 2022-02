-¡Cómo nos verán de mal afuera que hasta el prestigioso diario de economía británico Financial Times ha instado ayer a la convocatoria de elecciones como solución al desastre que vive el Perú bajo Castillo! Y el FT recuerda que Perú sí importa porque su economía es más grande que la griega o la ucraniana. Como se sabe, el FT, el Economist y el Wall Street Journal constituyen los medios que más influyen en las mentes de los principales agentes económicos del planeta. Una nota en cualquiera de estas tres publicaciones tiene muchísimo más impacto que incluso cualquier artículo similar en el New York Times, el Washington Post, El País o Le Monde. Esto lo recalco para que se tenga una idea en nuestra provinciana Lima de la importancia de este pronunciamiento desde un medio que suele ser muy británicamente prudente. Esto significa que una salida legal de Castillo del poder no generaría ni un parpadeo afuera y, más bien, traería satisfacción.

-Mohme es definitivamente el guardaespaldas de Castillo (y Lúcar su mayordomo). Tal como lo hizo en diciembre con esa inflada acusación contra Alva por su reunión parlamentaria en Madrid, Mohme ahora se dedica a rebotar y armar alharaca en La República con esta nueva tontera de una supuesta reunión congresal golpista, hecha en público y bajo los auspicios de una seria fundación alemana.

-Mi solidaridad con Expreso contra la ridícula querella por difamación que les ha entablado la excongresista Marisa Glave. Pedir US$200 mil y describirse como una mujer afectada por acoso político porque le han llamado “nuestra engreída” o “zurda guapa” en la sección de bromas y chismes políticos es infantil. Ya esta necedad del feminismo radical que va por la vida de ofendidito y victimista está llegando a extremos que hay que parar en seco. Que la villaranista Glave aprenda de Sigrid, a la que hay que reconocer le que tiene mucha más correa.

