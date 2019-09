Termina el partido en el Monumental, hay 60 mil hinchas vibrando por el triunfo de su equipo. Ganó la ‘U’ con todos los ingredientes que le gustan a su hinchada. Sufriendo al final, con drama, jugando cada pelota como si fuera la última, sumando gente en defensa. Había adelantado a los 24’ con gol de Quintero aprovechando un mal rebote de Gallese tras una buena jugada de Hohberg. Ese gol fue suficiente. Carvallo, Corzo, Velarde y Alfageme después se encargaron de que fuera imposible para Alianza igualar.

La ‘U’ arrancó con la iniciativa. Barreto y Guarderas, sobre los volantes íntimos, presionando y recuperando. Hohberg y Quintero con movilidad, especialmente el panameño sobre un desconcertado Caro. Producto de esto vino el gol, que después defendió con determinación y coraje. Mérito de Comizzo en la lectura inicial y el convencimiento de su equipo para sostener el arco en cero por cuarto partido consecutivo.

Bengoechea sorprendió con Quevedo por dentro, al lado de ‘Fede’ Rodríguez, y con Balboa por derecha. Al inicio sirvió, pero el gol rápido de la ‘U’ lo hizo cambiar. En el segundo tiempo, apostó por el pelotazo. Nunca movió a los dos puntas y sumó a Cuba para el juego aéreo. Sacó a Quevedo y a ‘Felucho’ de la zona de influencia, pero no funcionó.

Líneas finales para la organización. Se supo con anticipación con cuánta gente se jugaba y los permisos estaban listos. Solo quedó hablar de fútbol y se armó una linda previa y en el estadio, una fiesta. También, una mención para Joel Alarcón. Más allá del penal que no le cobró a Corzo sobre Rodríguez, me gustó su actitud de dejar jugar, sin cobrar faltas en roces intrascendentes, ayudando a la fluidez. Con este estilo, el fútbol local va a crecer. No más árbitros que cobran 50 faltas en un partido, así no se puede jugar al fútbol. Fue un buen clásico y una hermosa fiesta crema.