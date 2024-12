Emergencias por Sequía… y ni un reservorio

Todos los años tenemos temporadas de lluvias y temporadas de estiajes. En nuestro país, las lluvias ocurren en la Sierra y en la Selva, mas no en la Costa. El agua de la Costa proviene de la Sierra, de donde baja por gravedad. Todos los años, entre los meses de diciembre y abril, los ríos del Perú —todos— se cargan con aguas de lluvias. Muchos ríos llegan al límite de su capacidad, incluso algunos se desbordan. Es decir, tenemos mucha agua, pero estacional.

La pregunta es ¿por qué hay quienes dicen —y repiten— que no tenemos agua? ¿Acaso no ven los ríos y acequias de los valles de la Costa? ¿No ven las aguas de nuestros ríos llegando al mar sin ser aprovechadas?

Todos los años…, la misma historia. Todos los años los agricultores aguardamos con impaciencia el inicio de la temporada de lluvias y la llegada del agua nueva, la cual —semanas más semanas menos— siempre llega por esta época del año. Siempre.

Entonces, el desafío es ¿qué hacer para tener agua todo el año? No solo en la temporada de lluvias como ahora, que tenemos agua de sobra. Incluso, ¿qué hacer para tener control de la situación durante las avenidas? ¿Cómo hacer para evitar los desbordes e inundaciones propios de esta época del año?

La solución al problema del agua pasa indefectiblemente por la construcción de reservorios, reservorios en la Sierra…, arriba donde llueve. Incluso abajo, en los valles costeros, para guardar parte de las abundantes aguas de avenida.

La vegetación también es muy efectiva para retener aguas de lluvias. Me refiero a la plantación de árboles y pasturas en la Sierra.

Eso es precisamente lo que hicimos en el Gobierno Regional de Ica, durante el periodo 2015-2018. Para ello, establecimos lo que denominamos “La Hermandad del Agua” entre Ica, Huancavelica y Ayacucho. Además, tecnificamos el riego, instalando aspersores en las partes altas y quebradas; y en las partes medias y bajas contamos con pozos electrificados con sistemas de riego por goteo.

Asimismo, infiltramos mucha agua durante las avenidas. Dimos tomas libres para que los agricultores regaran sin ninguna limitación. Y así rellenamos los acuíferos de Ica y guardamos agua para el estiaje.

No me cansaré de insistir. He ahí la política agraria que requiere nuestro país en cuanto a la problemática del agua. El problema es que —contrario a la propuesta— la corrupción, la politiquería y el desgobierno nos están llevando a las clásicas declaratorias de emergencias por sequía… y ni un solo reservorio. Puro floro.

