Me debo levantar a votar, eso le digo a mi conciencia y ella me responde: ¿para qué?, si no te toman en cuenta, mira tus decisiones, fueron anuladas, el indulto a Fuji por ejemplo. Tuviste que cancelar el proyecto Chinchero, te hicieron el avión, dijiste no estoy con Odebrecht y tenías tus empresas que servían y te servías de ella. Ay, PPK, tienes una con...ciencia, es que tú no controlas nada, ni tus ganas de ir al baño, dónde quedó el economista que hizo el paro a Velasco, a pesar de tu exilio, dónde está ese técnico en que Belaunde confiaba, ahora ya no soplas ni tu flauta traversa, para qué ir a votar si ni candidato tienes, mejor quédate en casa y espera el flash electoral, tu consorte está lejos, no puedes salir del país, no te llaman de ningún medio, tus vices te abandonaron, mejor apúntate con el Chino.