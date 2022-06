[Opinión] Aldo Mariátegui: Feriados los lunes o viernes.

-No tengo nada en contra del feriado de hoy (San Pedro y San Pablo), pero debería ser solo no laborable para el sector pesquero. Cada día feriado le cuesta mucho dinero al PBI, al empresariado y al que vive al día, e incluso este Congreso le ha añadido uno más al calendario con el 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) por iniciativa de la bancada de Perú Libre, asueto que encima se junta con la fiesta del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). O sea, dos días seguidos sin trabajar... Y a los genios de este gobierno se les ocurrió declarar feriado el día del infausto partido con Australia (una vergüenza como ‘jugaron’. Eliminados por soberbios e indolentes, además de que el equipo no vale nada. No tiene ninguna disculpa que nos haya eliminado un país donde el fútbol es tan popular como el baseball aquí y con unos ‘troncos’ como jugadores. Y ese calambre de Cueva olió a ‘teatro’ para salirse oportunamente de la cancha. ¿Cómo alguien puede comparar a un jugador tan mediano como Cueva con Cueto?).

Es más, los feriados que cayesen a media semana se deberían correr a los días lunes o viernes, como se hace en otros países para no cortar la semana laboral y para incentivar el turismo interno. Aquí Fujimori estableció eso en los 90 (con excepciones lógicas), pero más pudo la presión de los curas y se volvió al sistema antiguo. Y eso que antes en el Perú existía un exceso de feriados (carnavales en verano y me parece que también Bajada de Reyes, Corpus Christi y algunos más), hasta que Prado y el primer belaundismo los recortaron.

PD: Ya me imagino cómo deben estar buscando por todos lados algo para sacarle a la congresista Gladys Echaíz e impedir que siga en carrera para presidir el Legislativo. Ahorita Eloy Marchán o algún coleguita de esos se aparece con una grabación o alguna historieta antigua que les harán llegar. O si no, el todopoderoso IDL o La República. Lo mismo deben estar haciendo con Chiabra. Si no les conoceré…