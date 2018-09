Estamos a poco más de dos semanas de las elecciones municipales y llega la exposición y confrontación de propuestas de los candidatos a la Alcaldía de nuestra capital, como es usual. Hay tantas cosas por arreglar en la caótica Lima que no estamos para entregar la administración de esta metrópoli sin evaluar detenidamente lo que nos ofrecen los postulantes al cargo.

El 13 de agosto, veinte agrupaciones políticas firmaron el Pacto Ético Electoral (PEE) del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual, entre otros puntos, los candidatos se comprometen a exponer sus planes de gobierno, ideas y propuestas programáticas, participando activamente en los debates que organice la autoridad electoral.

Estos serán los domingos 23 y 30 de este mes, pero el martes, el candidato por Perú Libertario, Ricardo Belmont, segundo en intención de voto, de acuerdo con las encuestas, dijo que no asistiría porque los debates no sirven porque la gente ya sabe por quién va a votar, no le ayudan a sumar votos y más bien “parecen una feria o un casting de telenovela”.

No sabemos qué habrá querido decir Belmont con ello, salvo buscar una excusa para correrse de la confrontación de ideas y planes de gobierno y quizás de los señalamientos que pudieran surgir respecto a sus pasadas gestiones en la Alcaldía.

Pero las frases no gustaron nada al JNE y concretamente al Tribunal de Honor del PEE que las consideró injuriosas e hizo bien ayer en amonestarlo y llamarlo a una reflexión sobre el compromiso que él suscribió personalmente, como está registrado en el acta del pacto. Al parecer, su firma fue para la foto, pero entonces eso no le pareció ni feria ni casting.

Ahora, los otros candidatos están desconcertados porque la estructura del debate sería modificada y no están satisfechos con la sanción moral a Belmont. Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura, quien lidera la intención de voto para Lima, ha pedido al JNE que ya no sean dos jornadas de debate, sino solamente una.

Esto debe confundir al electorado que se ha mostrado poco atraído por las elecciones del 7 de octubre. Basta recordar la encuesta de Datum que publicó Perú21 a comienzos de este mes. En el caso de Lima, 35% decía que estaba nada interesado, 44% algo interesado y solo el 18% muy interesado.

¡Pobre ciudad! Después nos quejamos.