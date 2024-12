¿Un año bueno, mediocre o malo?

Es común hacer un balance de lo acontecido a nivel personal, profesional o en términos del país y del mundo, llegado el fin de año. En lo personal y profesional, el 2024 fue bueno. En cuanto al Perú, fue un año en que se profundizó la desintegración moral e institucional que estamos viviendo, alimentada por una educación pública de mala calidad y una clase política deleznable, sin visos de mejora. Por otro lado, la informalidad, ilegalidad y la pobre gestión pública siguieron creciendo. Otras noticias negativas fueron el aumento de la RMV, que beneficia a unos pocos y condena a muchos trabajadores a la informalidad, y la prórroga del Reinfo. Lo más positivo en el Perú en 2024 fue retomar la senda del crecimiento, aunque creciendo solo a un 3%, insuficiente para generar el empleo de calidad que requerimos y reducir la pobreza.

La inauguración del Puerto de Chancay, el nuevo aeropuerto del Callao y el anuncio de un par de grandes inversiones mineras fueron noticias positivas, pero necesitamos más inversión. Nos vanagloriamos de nuestra fortaleza macroeconómica, pero esta se va debilitando cada año como resultado de crecientes y descontrolados déficits fiscales, que no parecen preocupar ni al propio ministro de Economía. Nos ayuda nuestro bajo endeudamiento, pero este crece continuamente como resultado de los déficits. Si no revertimos la situación fiscal, en pocos años perderemos esta importante fortaleza. Más aún, si no hacemos algo como sociedad para reformar el país, nos estamos condenando a un futuro poco promisorio.

A nivel mundial, los acontecimientos tampoco fueron muy halagadores. Las guerras en Ucrania y el Medio Oriente continúan, y la paz que promete Trump en Ucrania podría terminar siendo nociva para Europa si fuerza a Ucrania a ceder territorio invadido por Rusia. Sería muy mal precedente. En el caso del conflicto en Gaza, es evidente que Israel no aceptará la creación del Estado palestino, y es poco probable que la administración Trump se lo exija. Otras noticias negativas fueron las graves sequías, incendios e inundaciones en Sudamérica, el fraude electoral en Venezuela y la desaceleración china. En el lado positivo, está la caída del régimen dictatorial de Al Assad en Siria, aunque no queda claro si de allí surgirá un Gobierno democrático plural o si será el reinicio de una nueva guerra civil.

En resumen, 2024 no fue un año bueno ni en el Perú ni en el mundo y, por más que quisiera ver el vaso medio lleno y no medio vacío en el 2025, este podría terminar siendo un año para olvidar. En nuestro caso, empieza la fiesta preelectoral con un número récord de partidos políticos y aspirantes a distintos cargos públicos que va a generar inestabilidad, justo cuando, por el contrario, requerimos atraer más inversión. En cuanto al mundo, se proyecta un crecimiento menor al de 2024, que puede afectarse aún más por la incertidumbre con respecto a las propuestas proteccionistas de Trump, sus efectos sobre la inflación y tasas de interés, y los problemas geopolíticos por doquier. Requerimos ser proactivos para enfrentar un posible entorno más retador.