Poco feliz reunión de autoridades financieras del G20

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Sudáfrica. Lamentablemente, esta vez las grandes discrepancias entre distintos países en un contexto global de alta fragmentación política impidió emitir un comunicado conjunto. Hubo grandes ausentes a esta reunión, incluyendo al secretario de Tesoro de EE.UU. y sus homólogos de China, India, Japón, Canadá, Argentina, Brasil y México o de la Unión Europea.

Las discusiones sobre desarrollo económico global concluyeron que el crecimiento económico mundial se ha reducido en general, pero con divergencias entre países; y la inflación ha retrocedido, apoyada por políticas monetarias bien calibradas, aunque el progreso ha variado entre los países. Los debates se centraron en una serie de riesgos, como los conflictos y guerras en curso, las tensiones geopolíticas, la fragmentación económica y el creciente proteccionismo, las interrupciones de las cadenas de suministro globales, los niveles elevados de deuda pública y privada, los altos costos de servicio de la deuda, la inflación persistente, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos frecuentes. Se discutió las trabas al crecimiento que estos riesgos introducen, pero sin consensuar medidas que los puedan mitigar.

Se trataron las cuatro áreas prioritarias del Grupo de Trabajo de Arquitectura Financiera Internacional: (i) fortalecer los bancos multilaterales de desarrollo; (ii) mejorar la sostenibilidad de la deuda y la liquidez para abordar los desafíos; (iii) fortalecer la red mundial de seguridad financiera y reformar las instituciones de gobernanza global; y (iv) mejorar la resiliencia financiera mediante el fortalecimiento de los flujos de capital hacia los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Lamentablemente, sin acuerdos y avances en ninguno de ellos, incluyendo el fortalecimiento del FMI, el realineamiento de sus cuotas para reflejar mejor las posiciones relativas de sus miembros en la economía mundial o dotar de recursos adicionales al brazo concesional del Banco Mundial que provee fondos a los países más pobres.

El sumario de la reunión indica que los países reafirmaron el papel del G20 como el principal foro para la cooperación económica. Sin embargo, no parece haber habido mucha convicción de que ese fuera el caso, ya que objetivos importantes como la reforma de la arquitectura financiera internacional, el alivio de la crisis de la deuda en los países pobres sobreendeudados, o el aumento del financiamiento a países en desarrollo para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, no lograron ser aprobados. A partir de 2026, la coordinación de este grupo recae en EE.UU., cuyo nuevo gobierno no ha mostrado mucho interés en el multilateralismo, lo que podría afectar la capacidad del FMI, del Banco Mundial y de los organismos financieros regionales para dotar el apoyo externo a aquellos países que los requieren para implementar sus reformas y reestructurar sus deudas externas.