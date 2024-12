La pérdida de valor de la moneda brasileña en 2024

En lo que va del año, el real, la moneda de Brasil, cayó un poco más de 25% frente al dólar, alcanzando mínimos históricos la semana pasada. El tipo de cambio llegó a cotizar 6.30 reales por dólar y luego se recuperó ligeramente porque el Banco Central de Brasil (BCB) vendió US$8,000 millones en reservas para satisfacer la alta demanda. Preocupado por la pérdida de valor del real, el ministro de Hacienda de Brasil sugirió que la fuerte devaluación puede ser fruto de ataques especulativos, lo que rápidamente fue desmentido por uno de los directores del BCB, quien lo descartó.

El presidente del BCB también intentó calmar a los mercados, resaltando que Brasil cuenta con amplias reservas para defender su moneda. Explicó que el contexto actual responde a una disfunción en el mercado y a pagos de dividendos por parte de empresas, y no a un deterioro de las primas de riesgo. En varias oportunidades durante la última semana, el BCB subastó dólares para tratar de frenar la depreciación de su billete, y sus funcionarios mencionaron que continuará con estas políticas en tanto sea necesario. Sin embargo, aclaró que no actuará para proteger ningún tipo de cambio en particular, sino para corregir disfunciones en los mercados.

¿A qué se debe esta fuerte caída del real frente al dólar? El principal motivo es la incertidumbre creciente por la política económica del gobierno, en particular debido a su creciente déficit fiscal. Existe un gran descontento en los mercados financieros ante la situación fiscal del país y muchas dudas sobre qué tan efectivo será el paquete de ajuste fiscal presentado por el gobierno, que aún debe ser analizado en el Congreso. Existen muchas dudas sobre la eficacia del plan fiscal presentado. Las altas expectativas que tenía el mercado en torno a este paquete de recorte de gastos se esfumaron cuando el anuncio incluyó una exención del Impuesto a la Renta para aquellos que ganan hasta 5,000 reales mensuales (aproximadamente US$800 al cambio actual), dificultando el control del déficit público.

Es prematuro pronosticar cómo terminará esta historia y si el gobierno será exitoso en que se apruebe un plan de ajuste que calme los mercados y recupere parte de pérdida de valor del real. Argentina está siguiendo muy de cerca este desarrollo ya que es el tercer exportador a Brasil detrás de China y Estados Unidos y el cuarto destino de sus ventas externas. Un real devaluado abarata los productos brasileños, al mismo tiempo que encarece los productos argentinos que exporta a su vecino. Brasil tiene una política monetaria de tasas altas, para contener el tipo de cambio, y teniendo las reservas necesarias para intervenir el tipo de cambio, no lo hace, para hacerse más competitivo. Esta ha sido una práctica muy común. Varios sectores pueden ser muy afectados en Argentina: turismo, calzado, textil, automotriz y agro (granos, cereales, frutas y vino). No sorprende la preocupación argentina, en un contexto no muy amigable entre ambos países, por el impacto que puede tener sobre su política cambiaria.