Impacto económico del crimen e inseguridad en nuestra región

En noviembre, el FMI publicó un interesante estudio sobre los efectos macroeconómicos de la delincuencia en la región, titulado Violent Crime and Insecurity in Latin America and the Caribbean: A Macroeconomic Perspective, en el que concluyó que los delitos violentos y la inseguridad están entre los principales obstáculos para nuestra prosperidad. A pesar de constituir solo el 8% de la población mundial, nuestra región representa un tercio de los homicidios del mundo. El informe analiza encuestas regionales recientes donde 20% afirma ser víctima de un delito y 30% identifica la delincuencia como el principal desafío que enfrenta su país. Los costos directos de la misma, calculados como el valor de las pérdidas resultantes y el gasto en seguridad, se estiman en alrededor del 7% de las ventas. También analizó diversos estudios sobre la materia realizados recientemente en la región.

Sus conclusiones son preocupantes. La delincuencia no solo perjudica a los ciudadanos, sino también la economía, limitando la inversión privada, la productividad y el crecimiento, como muestran los distintos estudios analizados. A nivel municipal, un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica en alrededor del 4% y se estimó que reducir a la mitad la tasa de homicidios puede impulsar la actividad local en 30%. Se resalta también que el crimen organizado, creciente en nuestra región, es especialmente costoso. Lo estamos viviendo en carne propia en el Perú. La presencia de pandillas y el tráfico de drogas magnifican estas pérdidas y aumentan los costos de hacer negocios.

El informe describe cómo el crimen y la inestabilidad macroeconómica se retroalimentan. A más inestabilidad, más crimen, y viceversa. Concluye que en nuestra región los delitos violentos se incrementan en momentos de recesión o cuando sube la inflación y la desigualdad. La delincuencia también aumenta porque la población no reporta muchos delitos al considerarlo una pérdida de tiempo, lo que los incentiva. Los problemas son serios y las soluciones complejas. La región destina 7% del presupuesto a seguridad (en el Perú es 6%).

El estudio no recomienda necesariamente aumentar recursos, sino mejorar su eficiencia para así fortalecer las instituciones que imparten justicia: el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía. Por un lado, sugiere implementar un enfoque integrado para mejorar la eficacia del gasto, incluyendo una mayor coordinación entre los distintos actores, principalmente los distintos niveles de Gobierno y la sociedad civil. Por otro lado, enfatiza promover la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico, el acceso a oportunidades de empleo para los trabajadores jóvenes y las mejoras en el Estado de derecho para luchar contra la inseguridad. No solo recomienda combatir el crimen, sino también atacar sus causas. Es un informe interesante que nuestros gobernantes y políticos deberían leer considerando el alarmante incremento en el crimen organizado y las economías ilegales en el país. Pero antes tienen que querer atacar el problema; no parece ser prioritario.