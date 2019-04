Después de una Semana Santa especialmente intensa, para algunos, nada habrá cambiado: ayer, los recicladores continuaban buscando cartones y botellas de vidrio entre la basura, como lo harán hoy y también mañana; Sonia seguirá cargando su caja de tecnopor con cervezas y gaseosas. Edgar cumplirá este año 79 y tal vez lo veamos el siguiente verano caminando descalzo sobre la arena caliente vendiendo helados con un ligero margen por el delivery a las sombrillas con cuya sombra se parcelan las playas.

No hay nada que nos haga pensar que el Perú crecerá lo suficiente para reducir la pobreza, o siquiera erradicar la anemia. Ni la riqueza minera ni el potencial agroexportador serán aprovechados como requiere una generación que necesita empleos productivos porque, al menos durante el gobierno en curso, siempre habrá alguien violento que se oponga y un gobierno débil que capitule. Los accidentes continuarán ocurriendo en las carreteras y la impunidad de quienes violan las leyes. La Fiscalía y el Poder Judicial continuarán abusando de un poder que no han aprendido a manejar. Ni siquiera sabemos si es peor dejarlos hacer o exigir medidas contra ellos, pues no sabemos quién puede estar detrás de los reclamos en uno u otro sentido.

¿No hay algo que pueda hacerse? Tenemos una historia de éxito en el sector agrario que ha formalizado, aumentado ingresos, productividad y calidad de vida de cientos de miles de agricultores que vivían en extrema pobreza y que hoy tienen la oportunidad de incorporarse a la modernidad.

¿Vamos a permitir que, por indolencia, la inversión en agricultura migre hacia Colombia cuando aquí tenemos Olmos y Majes Sihuas II?

Ah, de veras, es que los tenemos; pero paralizados.