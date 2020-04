Por mi culpa, por mi gran culpa, pido perdón, soy el judas de la estadística. No imaginé que mi ideota fracasara, quise acabar con el patriarcado y terminé machacado. Mi bigote está en juego. Lo que queda claro, después de este experimento, es que los hombres retornan más rápido a casa después de las compras, sobre todo si dejan el celular en casa sin bloquear. Nos dimos cuenta de que, cuando las mujeres salen, hablan con la casera, la vecina y las señitos que encuentran en el camino, a diferencia del hombre, que solo mira su lista del mercado y compra sin pedir rebaja. También nos dimos cuenta de que son pocos los hombres que saben diferenciar el culantro del perejil. Espero no equivocarme de nuevo. Si no, el que va a salir más rápido seré yo.