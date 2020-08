Si la demagogia fuese persona, en el Congreso encontraríamos a varias encarnaciones, sobre todo en Podemos Perú, el partido de los Luna, que viene trabajando consistentemente para convertirse en la nueva mototaxi fujimorista.

José Luna papá y su Kenji, a decir de Marco Sifuentes, son un peligro para la educación y el fisco del país. Luego de que la licencia fuese negada a su universidad garaje, los Luna emprendieron una campaña para tumbarse al ministro de Educación. Ahora, a pesar de que sus empresas no depositaron a los trabajadores las retenciones por ONP y AFP, han pasado a chantajear a la ministra de Economía con una posible censura si no devuelve el dinero de todos los aportantes a la ONP, algo que es absurdo porque en la ONP no existe capitalización individual. Es un pedido imposible de cumplir.

Es difícil saber a qué niveles de irresponsabilidad puede llegar un demagogo desinformado, pero haría bien el congresista Luna en leer las normas y la Constitución. Los aportes a la ONP sirven para pagar las pensiones de nuestros actuales retirados, algo de lo que luego se beneficiarán los que aportan actualmente. La ONP no es una cuenta de ahorros o una inversión estilo AFP, sino un fondo común, en el que los actuales aportantes financian las pensiones de quienes ya están jubilados.

La tragedia detrás del desinformado debate sobre la ONP es que no tenemos cultura previsional y nadie entiende ni siquiera qué es la seguridad social. Para cumplir los deseos de Luna, el Estado tendría que desembolsar unos S/. 10 mil millones de las arcas públicas. En realidad, Luna y sus colegas quieren hacerse famosos usando dinero público. Si realmente se trata de buscar ayuda económica para superar esta crisis, la presión tendría que ser a favor de un bono más potente para jubilados. Algo así tendría sentido y haría una diferencia real, aunque imagino que eso no les importa mucho.