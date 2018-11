Un fallo que debe ser nulo

En un hecho irracional, el Colegiado E de la Sala Penal Nacional absolvió el martes a tres integrantes del Movadef que eran acusados de apología del terrorismo por haber publicado y distribuido un panfleto que exaltaba al genocida cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Por ello, respaldamos que la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional a cargo de Jesús Prado León haya pedido ayer a la Corte Suprema la nulidad de ese fallo; y que el caso contra Alfredo Crespo, Oswaldo Esquivel y Alberto Mego (el cuarto inculpado, Manuel Fajardo, ya falleció), para quienes se pide 12 años de cárcel, vuelva a ser visto por otro colegiado.

Los jueces para los que no hubo delito de apología sino solo expresiones criticables que, según ellos, no tienen relevancia penal y no podían criminalizarse son Lorenzo Ilave, Enma Benavides y Teófilo Salvador.

Aunque el proceso judicial recién se inició en setiembre del año pasado, la historia data de setiembre de 2010, cuando el Movadef repartió esa publicación bajo el título Amnistía general, con fotografías y textos que exaltaban la figura de Guzmán como “el más grande intelectual, filósofo y científico marxista, leninista, maoísta de nuestra época”.

¡Cómo puede decirse que Crespo y compañía no estaban haciendo propaganda prosenderista! Si la apología en sí es un delito que la ley castiga, mayor aún es la pena para los casos de delito de terrorismo o de quienes fueron condenados como sus autores.

Ellos ya habían sido recusados por los antecedentes en sus fallos. El procurador antiterrorismo Milko Ruiz ha señalado que dichos jueces no han mostrado compromiso con la lucha contra el terrorismo y que han dictado antes sentencias favorables a otros acusados por ese grave delito.

Autoridades policiales, como el jefe de la Dirección contra el Terrorismo, general José Baella, con razón han lamentado que esta sentencia absolutoria haya sido celebrada por los miembros del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso que, parece, hay quienes no quieren ver.

Confiamos en que la Corte Suprema atienda la solicitud del fiscal Prado y que el caso contra Crespo, Esquivel y Mego sea visto por otros jueces; y que los magistrados cuestionados revisen los fundamentos de sus decisiones, o que sus autoridades de control intervengan. El fallecido Fajardo inclusive reconoció al juez Ilave como un antiguo enemigo político, al simpatizar este con Patria Roja.

Desde ningún frente se puede dejar ni un resquicio para que Sendero siga actuando.