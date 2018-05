Facultades desperdiciadas

El MEF justificó ante la Comisión de Economía del Congreso el pedido de facultades. Busca promover la inversión pública y privada, así como preservar la calificación de riesgo para no encarecer el financiamiento y complicar la recuperación de la inversión. También quiere que vuelva a aumentar la productividad, lo que permitirá un mayor crecimiento en el mediano plazo y que se retome la mejora del bienestar.

Existen algunas modificaciones para aumentar la competitividad, como el cambio del Fondo de Precios de los Combustibles (que debería ser eliminado) y la actuación de Indecopi sobre la fijación de los precios en Pampilla y Talara. En el segundo capítulo hay una medida que considero importante: el fortalecimiento de la educación técnico-productiva.

Después, plantean reformas a la infraestructura, lucha contra la corrupción, protección a personas y modernización del Estado.

Todo suena bien en los títulos. Mirando más cerca, se ve que es el MEF fiscalista de siempre. Y no se ve la audacia que requeriríamos. El Fondo Soberano de Riqueza no pasó de una conversación con los dos ministros previos y el vice que sigue. Deberían subastarse fondos a los institutos que funcionan y no solo reformar el sistema. En infraestructura, están deshaciendo lo que se hizo desde que entró el gobierno. No parece probable que contraten asesores de talla mundial para el plan de infraestructura, ni clases de activos, ni PMO para el asalto a mano armada que es la “reconstrucción” del norte. Se acaba de publicar el reglamento de cannabis medicinal: no nos interesa producir US$1.5 millones por hectárea, ni empezar a ser un exportador de medicinas. La biotecnología no está ni en la lista del MEF.

Volveremos a desperdiciar facultades delegadas.