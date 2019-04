¿Es factible un nuevo sistema previsional basado en el IGV?

Varios analistas han propuesto una reforma previsional donde los fondos de cada uno se nutran del IGV que pagamos. Piensan que esto permitiría eliminar los aportes sobre remuneraciones. Parece una propuesta sensata que sería bienvenida por los trabajadores, al evitar que les deduzcan parte del sueldo para financiar sus pensiones. Sin embargo, cuando se analiza sus efectos, esta se vuelve menos interesante.

El argumento central del ahorro financiado con el IGV es que facilitaría la formalidad laboral, ya que no se contribuiría sobre las remuneraciones. No se dice que financiar las pensiones solo con el IGV implicaría elevar su tasa en varios puntos porcentuales, pues el 18% actual tiene otros usos, y no es fácil reemplazar un ahorro mensual sobre el sueldo con parte del IGV. Un mayor IGV contribuiría a aumentar la informalidad de las empresas. No queda claro el beneficio de esta reforma. En política económica no hay ‘free lunches’.

Indican que un efecto secundario positivo de esta propuesta es que las personas reclamarían las boletas y esto incentivaría la formalización. ¿Qué te contestaría el informal cuando pidas una boleta? “Si la necesitas, te voy a tener que cobrar 18% más”. Adiós formalización y ahorro previsional en ese caso.

Es positivo que se planteen reformas al sistema previsional, pero hay que ser muy cuidadosos al analizar sus implicaciones. Es viable que parte del IGV que pagamos nutra el ahorro previsional, pero como complemento al ahorro sobre remuneraciones y no como reemplazo. Ayudaría a aumentar la cobertura del ahorro, pero no resuelve el problema de fondo, que pocos quieren ver y que se ha magnificado con la ley 95.5%: el alto porcentaje de personas que no tendrán una pensión en la vejez. Necesitamos otras reformas.