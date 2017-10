-El miércoles, el Pleno del Congreso votó a favor de que se puedan entregar tápers en campaña. Sí, tal cual. Pero eso sí, las dádivas están permitidas solo si estás en un mitin y, por ejemplo, te dan tu arroz con pollo con tu vaso de chicha. Ahí todo bien, pero si no hay mitin, entonces está prohibido. Ah, y si igual regalas cosas a la gente en campaña cuando no hay mitin, te multan, pero recién a la segunda es que te castigan de “verdacito”. Increíble...

-De la entrevista de Josefina Miró Quesada al ex procurador Azabache: que sea necesario determinar de dónde provienen los fondos del lavado “es como que en la trata de personas solo se pueda procesar a los que saben quiénes son los padres y el entorno familiar de los menores”. Esto es lo que sostiene inexplicablemente el juez Hinostroza.

-El congresista Mulder dice que la investigación del fiscal Castellano es un encargo de Ollanta Humala. Estimado congresista: ni siquiera cuando estaban en la “cúspide” de su poder, la pareja presidencial (Ollanta y Nadine) fue capaz de impedir que se publicara una entrevista que los dejaba mal parados. Y no en El Financial Times, no en La República, no en el Trome; no, en la revista COSAS. Tampoco pudieron imponer represalia alguna contra los periodistas de Panamericana TV por la divulgación de las agendas pese a que la televisora mantenía procesos con el Ministerio de Trabajo y Sunat, y estaba en aprietos económicos.

Afirmar pues, hoy, que la inusitadamente meticulosa investigación del fiscal Castellanos contra uno de los hombres más poderosos del país, con muchísimos y conocidos amigos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y con usted, Velásques Quesquén y Del Castillo como escuderos y adláteres en el Congreso de la República, es un encargo de Ollanta Humala que está preso, da risa.