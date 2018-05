La víctima perfecta

Cuando leí que Ollanta Humala está detrás de todos los vejámenes de los que está siendo víctima Ollanta Humala y su familia, pensé que era broma o el producto de una conspiranoica sesera hirviendo. La idea de que Humala pueda manipular al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la prensa como si fueran sus títeres da risa. O pena. Porque es inverosímil.

Ni Nadine Heredia ni Ollanta Humala tienen las capacidades cognitivas necesarias y en su entorno más cercano –si alguna vez hubo– no existen. No tienen influencia política porque nadie quiere ser asociado con ellos y no tienen amigos porque quemar puentes y apuñalar amistades y aliados fue lo que más eficazmente hicieron.

Si Humala o Heredia tuvieran esa sagacidad, ¿hubieran ido presos o vivirían en el extranjero gastando sus millones que llegan solos? ¿Una suite en Santa Mónica con dos litros de agua al día para todas sus necesidades por 18 meses y ver a tus hijos cada dos semanas; o un departamento de lujo en el Paseo de la Castellana en Madrid? Qué difícil.

Les damos mucho crédito cuando conviene a nuestras perspectivas. Y lo terrible es que la derecha siempre termina materializando a sus propios fantasmas. De tanto patear al perro muerto, este resucita y se levanta. Ya lo deberían tener aprendido.

A Humala le inventaron que tramaba un golpe de Estado, le inventaron topos en cada candidato que llegara a estar segundo en las preferencias para las elecciones de 2016; como si él pudiera urdir planes maquiavélicos, aceitados, precisos y eficaces. ¡Ni siquiera pudo impedir que saliera una entrevista en COSAS!

Humala y Heredia son un montón de cosas. Y sus enemigos se han encargado de que también sean víctimas. Y eso nos va a salir caro a todos. Después se quejan de que Perú siempre pierde en la CIDH.