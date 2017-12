No vacancia y FP

Como lo reconoció en un tuit Keiko felicitando a los 61 que quedan, la BanKada ya no es mayoría absoluta. Eso es importantísimo –y durísimo– porque ese era el principal –si no el único– activo de la BanKada. Su fortaleza nunca estuvo en sus capacidades políticas o intelectuales, sino exclusivamente en su número. Aún son un montón, pero ya no pueden aprobar lo que les da la gana por sí solos. Gol.

Hay aún varios keikistas en la BanKada con serios cuestionamientos, así que eso de “la lucha contra la corrupción” que se lo vendan a algún desavisado o a sus tíos prófugos. Según Becerril, Alberto Fujimori fomenta la corrupción. Según Tubino, Alberto es nadie. Es todo tan lindo. Gol.

Descubrimos que mintieron todo el tiempo: la fisura en la BanKada existió desde siempre y lo único que la mantenía unida era el miedo. Ni ideas, ni convicciones, ni lealtad, solo miedo. Es razonable asumir que hay más kenjistas –o rehenes– en Fuerza Popular. Gol.

Quizás más importante: sus aliados conocidos y sus topos en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Consejo Nacional de la Magistratura ya les vieron las costuras y los remaches. Ya vieron que no son ni todo lo poderosos ni todo lo monolíticos que decían ser (ídem sus topos en algunos medios de comunicación). Hay un montón de gente que ya no se va a sentir ni tan segura, ni tan respaldada, ni tan protegida, y eso es bueno. Recuerden eso de las ratas y los barcos. Gol.

El enemigo formidable (FP) embistió con todo a un espantapájaros y obtuvo un resultado inesperado: el enemigo formidable se rompió y el espantapájaros sigue –precariamente– en su lugar. Tremendo mensaje. Gol.

(Hey, ardido, sóbate).

(PPK tiene MUCHO que explicar).