Ultrapopulismo

Primero dijo que Moreno se fue porque quiso y no porque lo pescaron en plena corruptela y no supo cómo explicar las versiones contradictorias. Más tarde entregó la cabeza de Jaime Saavedra, su mejor y más popular ministro, sin dar batalla. Luego siguieron las cabezas de algunos puestos de rango medio en la PCM y los principales ministerios y otras instituciones dependientes del Ejecutivo, pero nadie parecía notarlo. No realmente.

Después de todo, no eran tan importantes como para hacer cuestión de Estado por ellos. Está escogiendo sus batallas, decíamos algunos, ingenuamente. Lo de Chinchero cayó como un baldazo de agua fría: de acuerdo, PPK, nunca quedas mal con nadie, pero cuando eres presidente, eso es imposible y no puedes hacer que el Estado pague la cuenta para salvarle la inversión a tus amigos y la comisión por resultados a los amigos de tus amigos. Tu sabes de eso. Pero no te importó mandar a la congeladora a Vizcarra (luego lo hiciste venir para una nimiedad y parado a tu lado parecía un PIP… también te falta don de gentes, PPK).

Tres ministros y un gabinete menos después, vendría lo mejor: pidieron su cabeza y de ahí en adelante todo terminó de despintarse: i) liberaste a Barrab... perdón, a Fujimori; ii) le regalaste el Minedu al Apra y aprobaste los exámenes de TODOS los profesores; iii) compraste todas las papas del mercado; iv) no dejaste entrar a Maduro y ahora; v) pretendes revisar (y elevar) la remuneración mínima vital cuando la caja del Estado está de mal en peor.

¿Me olvido de algo? ¿Alguien más ve un patrón aquí? En inglés se utiliza la expresión ‘backbone’ para referirse –además de a los huesos de la columna vertebral– a alguien que sostiene sus convicciones y demuestra fuerza, coraje y determinación. El antónimo figurado de ‘backbone’ es ‘spineless’ o, literalmente, sin espina; sin carácter, sin convicciones, sin firmeza, sin coraje y sin determinación. No sé por qué me acordé de esto.