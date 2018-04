¡Los Rojos nos atacan!

Ayer, en el diario Correo apareció una nota con este titular: “Hasta tres ministros poseen tendencia izquierdista en el nuevo gabinete”. En un recuadro ponen: “El actual ministro de Trabajo respaldó, en el 2014, la regulación laboral y a los sindicatos”. ¡Oh pecado! ¡Pobre de aquel que respalde alguna vez en su vida alguna posición sindical o la regulación laboral!

¿Cuál es el problema presunto? ¿Que está en la otra orilla ideológica de Bruno Giuffra? ¿De Michael Porter? ¿De Alex Kouri? Qué bueno, ¿no? ¿Alguno de ellos falseó sus documentos, dijo que estudió algo que no estudió o mintió en su CV? Y, si así fuera, ¿qué importa? La Comisión de Ética acaba de archivar el caso flagrante de Yesenia Ponce, así que si en su hoja de vida dice magíster, pero no terminaron ni el colegio, normal no más.

¿Cuál es el impedimento de ser de izquierda? ¿El argumento imbécil y falaz que ser de izquierda es ser terrorista? ¿Dónde está el conflicto de intereses? ¿Alguno de ellos tiene empresas que contraten cotidianamente con el Estado o le deban millones a Sunat? ¿Es ilegal ser de izquierda o pertenecer a un partido de izquierda? ¿Esa misma izquierda que gobernó con Vladimiro Montesinos, tenía un comando de aniquilamiento, se alió con el narcotráfico, les vendió armas a los terroristas de las FARC y quebró la Caja Militar Policial comprando voluntades de políticos, periodistas, broadcasters, jueces, policías, militares, fiscales, tribunos constitucionales, entre otras perlas? ¿Esa izquierda? Ah, cierto, esos fueron otros. ¿En qué te convierte darle la razón a un sindicato en medio de un conflicto laboral? ¿En Abimael Guzmán? ¿En Stalin? ¿En qué?

Un ministro firmó el acta de sujeción a Fujimontesinos; otro tiene un círculo de amigos presos o procesados penalmente y es el único de su bancada que no ha presentado declaración de intereses ni de patrimonio en su hoja de vida. Pero no les mueve un pelo.

¿Mejor ladrón que rojo? Estamos jodidos.