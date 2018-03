La rica institucionalidad

-Hola, hermano, ¿puedo pasar?

-Sí, claro, pasa, pasa. Toma asiento. ¿Cómo va la cosa?

-Jodida, hermano; jodida. Mucho enemigo del país que solo está pensando en sus intereses particulares. Eso que le han hecho a Chicho no se hace, compadre, él es gente decente. ¿Y a Jaime? Pucha, hay que ser muy malagradecido, hermano.

-Sí, pues. Dime, ¿para qué querías verme?

-Al grano porque de aquí me tengo que reunir con más colegas. Hagamos política, hermano, hay que ayudarnos, hoy por mí, mañana por ti. Necesitamos que votes en contra de la vacancia o que te abstengas. Si lo haces y ganamos, ahí nos toca ayudarte a ti: S/50 milloncitos en compromisos de inversión para tu región y no nos vamos a poner muy quisquillosos con la calidad del gasto ni con el proveedor que tú escojas. Así es, doctor, tú eliges al proveedor. Y es más, lo eliges y de ahí de las obritas te sale alguito en efectivo, un 0.5% (S/250 mil) o 1% (S/500 mil) nomás; una ayudadita para las regionales y locales. Tú sabes bien, hermano, la plata no les sobra a los partidos y de lo que se trata es de ayudarnos mutuamente, ¿no? Mientras le hacemos un bien al país porque de esto de la vacancia no puede salir nada bueno, ¿no? Hay que pensar en el Perú, hay que cuidar la institucionalidad del país, los vacadores le están haciendo un daño tremendo al Perú.

-No sé, hermano. Me da no sé qué. Esto no va ni para atrás ni para adelante; necesitamos un cambio.

-Hay que poner la institucionalidad por delante, hermano, hay que mirar al largo plazo.

-Bueno, ¿y cómo sería?

-Nada, votas y en cinco días tienes tu presupuesto aprobado.

*Este diálogo no existe. Cualquier parecido con la realidad es mera y casual coincidencia.